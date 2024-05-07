Sultangazi'de Kadın, Evde Akrep Gördü ve Panikledi - Son Dakika
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Sultangazi'de Kadın, Evde Akrep Gördü ve Panikledi

Sultangazi'de bir kadın evde temizlik yaparken duvardaki akrebi fark edince büyük panik yaşadı. Kadın, akrebi zarar vermemesi için cam kavanoza koyarak doğal yaşamına bıraktı.

07.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:43
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Sultangazi'de bir kadın evde temizlik yaptığı sırada duvardaki akrebi görünce büyük panik yaşadı. Kadın tarafından zarar vermemesi için cam kavanoza konulan akrep doğal yaşamına bırakıldı.

Olay dün Sultangazi Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Bozkurt isimli kadın evinde temizlik yaptığı esnada duvardaki akrebi gördü. Panik yapan kadın sakinleştikten sonra akrebi, zarar vermemesi için sopa yardımıyla kavanoza koyarak kapağını kapattı ve durumu eşine haber verdi. Yaşanan olayı anlatan Mehmet Bozkurt, "Bugün eşim ayakkabılık girişinde duvarda bir akrep fark etti ve panikledi. İlk önce korkarak geri çekildi. Sonra kendini toparlayarak bir sopa sayesinde cam kavanoza koydu. Ailemizde ufak çocuklar var. Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığımız için aşırı derecede panik olduk" dedi.

İlk defa canlı akrep görüyorum

Mahallede daha önce buna benzer bir olayın yaşanıp yaşanmadığını bilmediğini söyleyen Mehmet Bozkurt, "Biz ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Biraz küçük galiba ama yine de zararlı olabilecek bir varlık. Biz bunu yakaladık zarar vermek istemiyoruz. Başkalarına zarar vermemesi için ormana bırakacağız, doğal yaşamına tekrar kavuşsun diye" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Kadın, Evde Akrep Gördü ve Panikledi - Son Dakika

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