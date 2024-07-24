Sultangazi'de kavga anları kamerada: Bir yumrukla kafasını feci şekilde otomobile çarptı - Son Dakika
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Sultangazi'de kavga anları kamerada: Bir yumrukla kafasını feci şekilde otomobile çarptı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir gencin yumruk attığı yabancı uyruklu kişi kafasını feci şekilde otomobile çarparak yere düştü. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.07.2024 00:36
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Sultangazi'de kavga anları kamerada: Bir yumrukla kafasını feci şekilde otomobile çarptı

İSTANBUL - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir gencin yumruk attığı yabancı uyruklu kişi kafasını feci şekilde otomobile çarparak yere düştü. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Akrabaların da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kavga sırasında taraflardan birisi karşı taraftan bir kişiye sert bir şekilde yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden yabancı uyruklu kişi ise başını park halindeki otomobile feci çarparak yere düştü. Şok geçiren şahıs yerinden kalkamazken, diğer vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken ağır şekilde yaralanan uyruklu şahıs ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın başına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kavga sırasında yabancı uyruklu şahsın, yumruk darbesiyle kafasını otomobile feci şekilde çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraftardan bir kişinin olay yerinde bulunan bir kişiye yumruk attığı, adamın ise kafasını otomobile çarparak yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de kavga anları kamerada: Bir yumrukla kafasını feci şekilde otomobile çarptı - Son Dakika

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