Sultangazi'de Kaza Sonrası Kanlı Kavga - Son Dakika
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Sultangazi'de Kaza Sonrası Kanlı Kavga

05.06.2026 11:30
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Hastaneye kaldırılan Baran Fakhani, kaza sonrası çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani ile birlikte 34 GG 502 plakalı araçta seyir halindeyken başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya etmeye başladı. Kavga sırasında Fakhani ailesi, bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Kavgada baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Baran Fakhani hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı görüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Olay, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Kaza Sonrası Kanlı Kavga - Son Dakika

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