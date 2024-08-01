Sultangazi'de Kuaför Dükkanına Saldırı: Patlama ve Ateş Açıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kuaför Dükkanına Saldırı: Patlama ve Ateş Açıldı

Sultangazi\'de Kuaför Dükkanına Saldırı: Patlama ve Ateş Açıldı

Sultangazi'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti. Saldırganlar önce ateş açtı, ardından patlayıcı madde attı. Olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

01.08.2024 03:54
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Sultangazi'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti. Önce kuaför dükkanına ateş eden saldırganlar, daha sonra patlayıcı madde atıp kaçtılar. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda patlamadan ötürü hasar oluştu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1422. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak üzerindeki bir kuaför salonuna önce silahla ateş açtılar, ardından patlayıcı madde atarak kaçtılar. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı kuaför salonunun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sokakta ve kepenkleri kapalı olan kuaförde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Saldırı yapılan kuaför salonuna 2 gün önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kuaföre silah ve patlayıcı madde ile saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Kuaför Dükkanına Saldırı: Patlama ve Ateş Açıldı - Son Dakika

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