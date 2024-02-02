Sultangazi\'de Kuyumcu Soygunu Girişimi

Sultangazi'de bir kuyumcuyu gözlerine kestiren çift soygun için içeriye girdi. Sergiledikleri hareketlerle acemi olduklarını gösteren hırsızları komşu esnaf yakaladı. Polis ekiplerine teslim edilen hırsızların sergiledikleri soygun girişimi ve yakalandıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes E.(26), ve sevgilisi Öznur H.(22), daha önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcudan içeriye girdi. Elindeki silahı iş yeri çalışanına doğru tutarak korkutmaya çalıştı. Daha sonra sevgilisi elindeki poşet ile camdan karşı tarafa atladı. Bunun üzerine iş yeri çalışanı Habib Rıdvan Cömert bağırarak komşu esnaftan yardım istedi. Sesler üzerine dükkana gelen komşu esnaf hırsızlık için kuyumcuya gelen çifti etkisiz hale getirdi. İş yeri çalışanı daha sonra bu durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çifti gözaltına alarak emniyete götürdü.
Sabah erken saatlerinde meydana gelen hırsızlık girişiminde sevgili oldukları öğrenilen Enes E., ve Öznur H.'nın hırsızlık girişimi ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çift içeriye girdikten sonra Enes E.'nin çalışana silah doğrulttuğu görülüyor. Daha sonra komşu esnafın koşarak yardıma geldiği ve çifti yakaladıkları görülüyor.
İş yeri sahibinin oğlu Habib Rıdvan Cömert, " Ben vitrini dizerken bir kadın bir erkek elinde silah ile içeriye girdiler. Sakin olun diye bağırıyordu bende insanlara sesimi duyurmak için çığlık atıyordum. Sonra kadın, camın üzerine atlayıp arka tarafa benim olduğum kısma geçti. Silahlı olan erkek soyguncu da kadınla göz teması kurunca bende yavaş yavaş yaklaşıp bende onun silahının üzerine atlamaya çalıştım. Elinden silahını alıp silahı ona doğrultmaya çalıştım. Belki o esnada birileri gelir bir şekilde müdahale eder. Sonra amcam koştu geldi. Adamla biz burada boğuştuk. Diğer esnaf o arada geldi kızı tuttu. Esnaf toplanınca ikisini de yakaladık" dedi.
İş yeri sahibi Muzaffer Cömert, "Ben sabah dükkanı açtım. Eşim ve kızımla doktora giderken daha yarı yoldayken komşum aradı. O arayınca ben bir şey oldu diye kuşkulandım. 2 tane maskeli soyguncu dükkana girmeye çalıştı biz yakaladık dedi. Ben hemen dörtlüleri yaktım. Alelacele nasıl geldim bilmiyorum. Geldiğimde artık iş işten geçmişti. Çocuklar müdahale etmişti. Çok şükür, Allah komşularımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Kuyumcu Soygunu Girişimi - Son Dakika
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