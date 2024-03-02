Sultangazi'de meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin konuşan mahalle sakinleri: "Çocuklar ateş yakıyordu"
İSTANBUL - Sultangazi'de akşam saatlerinde meydana gelen yer altı doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olaya ilişkin konuşan mahalle sakinleri, çocukların patlamanın gerçekleştiği bölgede ateş yaktığını iddia etti.
Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde bulunan yer altı doğalgaz hattında saat 20.00 sularında patlama meydana gelmişti. Olay yerine gelen görevlilerin müdahalesi ile doğalgaz kapatılırken, patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamaya ilişkin mahalle sakinleri iddiada bulundu.
Olaya ilişkin konuşan Cemal Çağrı Ülker "Çocuklar ateş yakıyordu ve daha çok harlansın diye karton ve odun attılar. Biz eve çıktık sonra bir baktık her yer yangın yeri. Biz gazı kestik en sonunda kendimizi dışarıya attık, Allah korusun ev yanar diye. Bu şekilde gerçekleşti maalesef" dedi.
Mahalle sakini Yağmur Öztulumcu ise "İlk önce çok büyük bir gürültü duyduk. Deprem zannettim ben ama sallanmadık ve acayip bir şeydi. Sonra sarı bir ışık çıktı çocuklar orada ateş ile oynuyorlardı. O ateş bir anda tutuşturmuş galiba" dedi.
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