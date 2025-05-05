Sultangazi\'de Orman Yangını Paniğe Sebep Oldu

Sultangazi'de askeri sahaya yakın ormanlık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Yangın 23.15 sıralarında Sultangazi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alanı sardı. Yoğun dumanın görüldüğü yangın çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yangın anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL