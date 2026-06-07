Sultangazi\'de Plastik Eşya Deposunda Yangın

Sultangazi'de tek katlı plastik eşya deposu sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Bölgede yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin geniş kapsamlı müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan tek katlı plastik eşya deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgedeki alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin geniş kapsamlı çalışması ve duman tahliyesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL