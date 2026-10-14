Sultangazi\'de sele dönen yolda mahsur kalan öğrenciyi belediye işçisi sırtında taşıdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sele dönen yoldan geçemeyen iki öğrenci, duvara çıkarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada yardıma koşan belediye işçisi, öğrencilerden birini sırtına alarak yoldan geçirdi.

Sultangazi'de etkili olan sağanak yağışın ardından Habibler Mahallesi Yayla Yolu göle döndü. Bir hafriyat kamyonunun da yolda kaldığı görülürken, vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu. Bu sırada yoldan geçemeyen iki öğrenci korkuluklara tırmandı. Korkuluklara tutunarak dengede kalmaya çalışan öğrencileri, belediye ekipleri kurtardı. Belediye işçisi sırtına aldığı öğrenciyi sudan karşıya geçirdi.