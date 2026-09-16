Sultangazi'de şerit değiştiren motosiklet park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de şerit değiştiren motosiklet park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi\'de şerit değiştiren motosiklet park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda şerit değiştiren motosiklet, park halindeki otomobil ile seyir halindeki dolmuşa çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de şerit değiştiren motosiklet, park halindeki araç ile seyir halindeki dolmuşa çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, öndeki aracı geçmek için sollama yapmak istedi. Yol daralınca, panikleyen motosiklet sürücüsü, önce park halindeki otomobile ardından seyir halindeki dolmuşa çarptı. Çarpmanın sürücü yere savrulurken, yolda kayan motosiklet ise park halinde bulunan servis aracına çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer motosiklet sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar, kaza yapan sürücünün yardımına koştu. Motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazanın meydana geldiği ve sürücünün savrularak yere düştüğü anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerMotosikletSultangaziGüvenlik3. SayfaEdirneKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
İran’dan Katar’a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
Nevşehir’deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama
Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
21:02
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
20:52
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
20:50
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
20:10
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki
Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
19:53
Petrol 100 doları geçti Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
Petrol 100 doları geçti! Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 21:12:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Sultangazi'de şerit değiştiren motosiklet park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement