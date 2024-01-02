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Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Büşra Polat - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Büşra Polat

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışma sırasında olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Büşra Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polat, ailesiyle seyir halinde ilerlerken çatışma sırasında başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.

Sultangazi\'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Büşra Polat
02.01.2024 - 17:52,
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Sultangazi'de çıkan silahlı çatışma sırasında olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Büşra Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 30 Aralık günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açmıştı. 15 yaşındaki Büşra Polat, 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde ilerlerken çatışma sırasında başına kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan Polat'ın, tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Sultangazi, Aralık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Büşra Polat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Büşra Polat - Son Dakika
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