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Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Sultangazi'de gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

26.12.2023 - 02:36,
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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

Olay saat 00.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2079. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiye cadde üzerinde karşılaştığı kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şahıs bacaklarından yaralanırken olayı gerçekleştiren saldırgan hızla kaçtı. Yaralı kişi yerde kanlar içerisinde yattığı esnada olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağı şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı ve mahalle sakinlerinden olayla ilgili bilgiler aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayla ilgili araştırmalar yaparak kanıtlar topladı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ederken kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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