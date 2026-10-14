Sultangazi'de su tahliyesine giden itfaiye aracı İBB alt geçidinde mahsur kaldı - Son Dakika
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Sultangazi'de su tahliyesine giden itfaiye aracı İBB alt geçidinde mahsur kaldı

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Sultangazi\'de su tahliyesine giden itfaiye aracı İBB alt geçidinde mahsur kaldı
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İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak yağışta Selçuklu Bulvarı üzerindeki İBB sorumluluğundaki alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı. Su tahliyesi için bölgeye giden itfaiye aracı da suda mahsur kalırken göle dönen alt geçit ve kurtarma çalışması dronla görüntülendi.

İstanbul Sultangazi'de su basan İBB sorumluluğundaki alt geçitte mahsur kalan itfaiye aracı ve kurtarma çalışması havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi Selçuklu Bulvarı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ait alt geçidi su bastı. Araçlar suda mahsur kaldı. Araç sürücüleri ve araçta bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su tahliyesi için olay yerine giden itfaiye aracı da suda mahsur kaldı. Göle dönen alt geçit ve mahsur kalan itfaiye aracı havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye aracı ve diğer araçların mahsur kaldığı görülüyor. Ekiplerin su tahliyesi devam ederken, yapılan kurtarma çalışması yer alıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de su tahliyesine giden itfaiye aracı İBB alt geçidinde mahsur kaldı - Son Dakika
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