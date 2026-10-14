Sultangazi\'de su tahliyesine giden itfaiye aracı İBB alt geçidinde mahsur kaldı

İstanbul Sultangazi'de su basan İBB sorumluluğundaki alt geçitte mahsur kalan itfaiye aracı ve kurtarma çalışması havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi Selçuklu Bulvarı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ait alt geçidi su bastı. Araçlar suda mahsur kaldı. Araç sürücüleri ve araçta bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su tahliyesi için olay yerine giden itfaiye aracı da suda mahsur kaldı. Göle dönen alt geçit ve mahsur kalan itfaiye aracı havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye aracı ve diğer araçların mahsur kaldığı görülüyor. Ekiplerin su tahliyesi devam ederken, yapılan kurtarma çalışması yer alıyor.