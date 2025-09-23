Sultangazi'de tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
Sultangazi'de tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

23.09.2025 13:42
Sultangazi'de yaşanan bir olayda, Nurhan Güneşli isimli şahıs, babası Nuri Güneşli'yi boğazını keserek öldürdü. Olayın gece saatlerinde başlayan bir tartışma sonucu meydana geldiği belirtildi. Nurhan Güneşli, olayın ardından polisi arayarak babasını bıçakladığını itiraf etti. Baba Nuri Güneşli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sultangazi'de Burhan Güneşli (29) babası Nuri Güneşli'nin (54) boğazını keserek öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba Nuri Güneşli ve oğlu Burhan Güneşli gece saatlerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Burhan Güneşli babası Nuri Güneşli'nin boğazını kesti.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Burhan Güneşli, polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi. Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Burhan Güneşli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, Güvenlik, Güneşli, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Baba

