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Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu - Son Dakika
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Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu

Sultangazi'de iki kız arkadaş, güvenlik önlemi almadan elektrikli scooterla trafikte kilometrelerce yolculuk yaparken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi\'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu
01.01.2024 - 10:25,
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Sultangazi'de iki kız arkadaş elektrikli scooterla akan trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Gaziosmanpaşa istikametinde yaşandı. Tek kişinin kullanımı için tasarlanan elektrikli scootera binen 2 kız arkadaş, güvenlik önlemi almadan trafikte kilometrelerce yolculuk yaptı. Cadde üzerinde ve yoğun trafiğin arasında kendilerini uyarmak için korna çalan diğer sürücülere aldırış dahi etmeden ilerleyen iki arkadaş yolculuk esnasında ilçe değiştirip Sultangazi'den Gaziosmanpaşa'ya geçtiler. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu - Son Dakika


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