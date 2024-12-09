Sultangazi'de kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında patenli bir kişi, kamyonetin kapağına tutunarak yolculuk yaptı. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında pateniyle kayan şahıs, tepki çekti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan patenli şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Tehlikeli Paten Yolculuğu - Son Dakika
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