Sultangazi\'de Tüp Patladı, Gecekondu Küle Döndü

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Sultangazi'de patlayan tüp gecekonduyu küle çevirdi

Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sultangazi'de bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası piknik tüpü patladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Merkez Habibler mahallesi 2705 sokakta meydana geldi. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan Birol Keleş, elektrik kesintisi sonrası dışarı çıkmak istedi. Ancak çıkarken elektrikli sobayı kapatmayı unuttu. Bir süre sonra elektriklerin gelmesiyle sobadan yangın çıktı.

Gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bir süre sonra ise mutfakta bulunan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, elektrik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, bölgeye gelen enerji hattı ise tedbir amacıyla kesildi. Kullanılamaz hale gelen gecekondunun son hali ise dron kamerası ile görüntülendi.