Sultangazi'de Tüp Patladı, Gecekondu Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Tüp Patladı, Gecekondu Küle Döndü

Geniş Video İzle

Sultangazi'de elektrikli sobadan çıkan yangında piknik tüpü patladı, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

19.01.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de patlayan tüp gecekonduyu küle çevirdi

Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sultangazi'de bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası piknik tüpü patladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Merkez Habibler mahallesi 2705 sokakta meydana geldi. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan Birol Keleş, elektrik kesintisi sonrası dışarı çıkmak istedi. Ancak çıkarken elektrikli sobayı kapatmayı unuttu. Bir süre sonra elektriklerin gelmesiyle sobadan yangın çıktı.

Gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bir süre sonra ise mutfakta bulunan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, elektrik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, bölgeye gelen enerji hattı ise tedbir amacıyla kesildi. Kullanılamaz hale gelen gecekondunun son hali ise dron kamerası ile görüntülendi.

Sultangazi\'de Tüp Patladı, Gecekondu Küle Döndü
Kaynak: İHA

Acil Durum, Sultangazi, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Tüp Patladı, Gecekondu Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:46 Özel’in masasındaki ankette çarpıcı sonuç Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
08:47 Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
08:21 Wanda Nara’nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 15:57:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Tüp Patladı, Gecekondu Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.