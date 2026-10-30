Sultangazi'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı

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Sultangazi\'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı
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Sultangazi\'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı
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Sultangazi'de İETT otobüsünden inen güvenlik görevlisi genç kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Başını asfalta vurarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünden indikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik görevlisi genç kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını asfalta vuran kadın yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralaranda Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İETT otobüsünden inen güvenlik görevlisi genç kadın (28), yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 43 YC 509 plakalı otomobil, İETT otobüsünün yanından geçtiği esnada genç kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, başını asfalta vurarak hareketsiz kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı kadının başından ayrılmayarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Sultangazi3. SayfaGüncelİETTSon Dakika

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