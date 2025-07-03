Sultangazi Kent Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sultangazi Kent Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultangazi Kent Ormanı\'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
03.07.2025 15:59
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İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kent Ormanında çıkan yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışması yapıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 12.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları ormandan çıkmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla ormandan tahliye edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler de vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oldu. İtfaiye ekiplerini yoğun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valisi Gül olay yerine gelerek incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül ise alana gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sultangazi Kent Ormanında sebebi şu an belli olmamakla bir şekilde insan hatası, insan kusurundan dolayı çıkan bir yangın var. Tabi ki saat 12.45 sıralarında yangın haberi geldi. 12 dakika içerisinde ekiplerimiz yangına müdahalede bulundu. Şu an itibarıyla yaklaşık 10 dekarlık bir alanda yangın etkili oldu. Yangın kısmen kontrol altında. Yanma devam ediyor" dedi.

"Sebebi henüz belli değil"

Yangının çıkış sebebinin yapılacak çalışma sonrasında tespit edileceğini söyleyen Vali Davut Gül, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda itfaiyemiz ve kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere yangını söndürmek için burada çalışıyorlar. Sebebi henüz belli değil genel itibarıyla yangınların tamamı bir şekilde ya piknik ya da farklı sebeplerle çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçlerde belli olduğunda sizlerle paylaşılacak. Türkiye'deki bütün yangınları tek elden kontrol ediyorlar. İhtiyaç olduğunda helikopter ve uçaklar yönlendiriliyor. Biz genel itibariyle söyledik, hazırlıklarını yaptılar. İhtiyaç olduğunda gerekli müdahale yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapılıyor"

Çalışmaların sonuç verdiğini söyleyen Vali Gül, "Çalışmaları olumsuz etkilememek için yangın bölgesine gitmiyoruz. Ama yangını dronla gördük. Arkadaşlarımızın da verdiği bilgi çok şükür yangın kontrol altına alındı. Bundan sonraki süreçte soğutma çalışmaları devam edecek" ifadelerini kullandı. Yangının soğutma çalışmalarında iki yangın söndürme uçağı destekte bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi Kent Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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