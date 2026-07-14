Aksaray'da motosiklet sürücüsü kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da motosiklet sürücüsü kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Aksaray\'da motosiklet sürücüsü kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
14.07.2026 16:22
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 63 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybederek devrildiği yolda hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 63 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybederek devrildiği yolda hayatını kaybetti.

Olay, Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Şehit Ahmet Dağlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 63 yaşındaki Galip Kök aniden kalp krizi geçirerek fenalaştı. Bunun üzerine seyir halindeki motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden adam yola devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Galip Kök'ü Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kök doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek düştüğü değerlendirilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultanhanı, Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da motosiklet sürücüsü kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti - Son Dakika

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