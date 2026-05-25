Suluova\'da Yangın: Tek Katlı Ev Küller İçinde

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ferhat Sokak'ta E.B'ye ait tek katlı evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Evden yükselen alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
