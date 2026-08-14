Osmaniye’de yağış nedeniyle yoldan çıkan araç uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağış nedeniyle yoldan çıkan hafif ticari araç, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Sumbas ilçesi Çem Kalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkili olduğu bölgede seyir halindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak uçurumun kenarında durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta ve çevresinde gerekli çalışmayı gerçekleştirirken, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.