Sumy\'de apartman saldırısında en az 2 kişi öldü, Zelenskiy \'insanlık dışı\' dedi

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Sumy kentindeki 9 katlı apartmana düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Sumy kentindeki 9 katlı apartmana saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırının "son derece insanlık dışı" olduğunu belirterek, "Bombas 3'üncü ve 4'üncü katların tam ortasına isabet etti. Aralarında 1 bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi enkaz altından kurtarıldı. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Pavlohrad'daki bir klinik ve Kiev bölgesindeki lojistik merkezin de saldırıların hedefi olduğunu aktardı. Zelenskiy, "Ukrayna'nın her gün dile getirdiği şey tam olarak bu: Hayata yönelik bu vahşi saldırıları durdurma ihtiyacı. Şu anda ABD'nin saldırgana doğru sinyali gönderme şansı var: haklı bir baskı uygulanacağı ve savaşın sona ermesi gerektiği" ifadelerini kullandı.