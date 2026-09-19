Sumy'de apartman saldırısında en az 2 kişi öldü, Zelenskiy 'insanlık dışı' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sumy'de apartman saldırısında en az 2 kişi öldü, Zelenskiy 'insanlık dışı' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sumy\'de apartman saldırısında en az 2 kişi öldü, Zelenskiy \'insanlık dışı\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun dün akşam Ukrayna'nın Sumy kentindeki 9 katlı apartmana düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Zelenskiy, aralarında 1 çocuğun bulunduğu 4 kişinin enkazdan kurtarıldığını ve saldırının 'son derece insanlık dışı' olduğunu belirtti.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Sumy kentindeki 9 katlı apartmana düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Sumy kentindeki 9 katlı apartmana saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırının "son derece insanlık dışı" olduğunu belirterek, "Bombas 3'üncü ve 4'üncü katların tam ortasına isabet etti. Aralarında 1 bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi enkaz altından kurtarıldı. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Pavlohrad'daki bir klinik ve Kiev bölgesindeki lojistik merkezin de saldırıların hedefi olduğunu aktardı. Zelenskiy, "Ukrayna'nın her gün dile getirdiği şey tam olarak bu: Hayata yönelik bu vahşi saldırıları durdurma ihtiyacı. Şu anda ABD'nin saldırgana doğru sinyali gönderme şansı var: haklı bir baskı uygulanacağı ve savaşın sona ermesi gerektiği" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
Avcılar’da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü Avcılar'da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü
63 yaşına böyle girdi Biricik Suden’in formda görüntüsü dikkat çekti 63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 12:51:05. #7.13#
SON DAKİKA: Sumy'de apartman saldırısında en az 2 kişi öldü, Zelenskiy 'insanlık dışı' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement