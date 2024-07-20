SunExpress Uçağı Arızalandı, Yolcular Mağdur Oldu

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Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere sefer düzenleyen SunExpress uçağı arızandı, birçok yolcu mağdur oldu.

Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na giden yolcular uçağın arızalanması üzerine mağdur oldu. İddialara göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya Stuttgart kentine sefer yapan SunExpress firması uçağı, motorda yaşana bir arıza üzerine kalkış yapamadı. Seyahat etmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen yolculara ise yetkililer tarafından ertesi gün yeni bir uçağın geleceği ve uçuşun bir gün ertelendiği söylendi. Fakat ertesi gün gelen uçağın da kapılarının açılmamasından dolayı uçuş gerçekleşmedi. - ANKARA