Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Fatma Y. yönetimindeki 19 ABH 219 plakalı otomobil, Hitit Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Sungurlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Velid Muheydi ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı tabancayla vuran şahıs polis ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 18'i çocuk olan 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (KB-32) tarafından durduruldu ve Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?