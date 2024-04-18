Sungurlu'da Tırın Sıkıştırdığı Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sungurlu'da Tırın Sıkıştırdığı Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı

Sungurlu\'da Tırın Sıkıştırdığı Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın sıkıştırdığı otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

18.04.2024 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın sıkıştırdığı otomobilin orta refüje çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halindeki tırın sıkıştırdığı otomobil, refüje çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan 1 kişi ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aynı istikamete seyir halinde olan tır ve otomobilin kavşağa birlikte giriş yaparak çarpıştığı görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, trafik, Çorum, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sungurlu'da Tırın Sıkıştırdığı Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
    11:13 Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Elazığ'da bir beton fabrikasında fork-lifti tamir etmek için altına giren işçi, krikonun kırılması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Erzincan'da yapılan aramada 523 gram skunk ele geçirildi
    11:12 Erzincan'da yapılan aramada 523 gram skunk ele geçirildi

    Erzincan'da yapılan bir araç aramasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 523 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve adli makamlarca soruşturma devam etmektedir.

  • Adana'da bir ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
    11:09 Adana'da bir ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

    Adana'nın Kozan ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olayın çıkış sebebini araştırıyor.

  • Bursa'da Tır ve Araç Kazaları: 2 Kişi Yaralandı
    11:09 Bursa'da Tır ve Araç Kazaları: 2 Kişi Yaralandı

    Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

  • Bursa'da Kaçak Definecilik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
    11:03 Bursa'da Kaçak Definecilik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

    Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba, oğul ve arkadaşları hayatını kaybetti. Definecilerin kimlikleri belirlenirken, cenazeler JAK ve AFAD ekiplerince mağaradan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Amasra'da sörf yapan şahıs sahil güvenliği alarma geçirdi
    11:03 Amasra'da sörf yapan şahıs sahil güvenliği alarma geçirdi

    Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.

  • Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı
    11:03 Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı

    Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

  • Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
    11:00 Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

    Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.


10:37 Yeni başkan talimat verdi Zabıtalar Patnos’taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor
09:59 5 metrelik mağarada facia Gazdan zehirlenen 3 defineci hayatını kaybetti 5 metrelik mağarada facia! Gazdan zehirlenen 3 defineci hayatını kaybetti
09:11 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank’a satıldı 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
08:27 Bakan Tunç: Mülakatta ’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır’ sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil
03:53 ABD’de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
10:49 Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger’in sevinci olay oldu Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger'in sevinci olay oldu
10:48 Küresel kriz onları da vurdu Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti
10:39 Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı
10:34 Yakılan Afgan madencinin böbreğine ne oldu Korkunç şüphe otopside ortaya çıktı Yakılan Afgan madencinin böbreğine ne oldu? Korkunç şüphe otopside ortaya çıktı
10:26 “Halkı tedirgin ediyorsun“ yorumları Naci Görür’ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?
10:16 Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım
09:46 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 11:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu'da Tırın Sıkıştırdığı Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement