Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sungurlu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı. Kaza anı kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Sungurlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 10. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ö. idaresindeki 23 HC 749 plakalı otomobil ile Salih Ç. yönetimindeki 19 AFT 495 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına abean yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletli gencin sokak arasında ilerlediği ve motosikletlerden birinin otomobille çarpışarak savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Sungurlu, 3. Sayfa, Trafik, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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