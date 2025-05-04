Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, sürücünün fark etmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum'un Sungurlu'da otomobiliyle seyir halindeyken motor kısmından gelen kedi seslerini fark eden sürücü, durarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Yapılan kontrollerde kedinin sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Sungurlu'da Yavru Kedi Motor Kısmından Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?