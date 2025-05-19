Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
Olay, Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir eve yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli ve titiz bir çalışmayla yılanı evden çıkarttı. Zararsız olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Mahalle sakinleri, olay sonrası hızlı müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Sungurlu'da Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Doğaya Salındı - Son Dakika
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