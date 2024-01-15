 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı

Konya'da yapılan bir uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, beyaz eşya ve mobilyaların arasına gizlenmiş 78 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı
15.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:58
Abone Ol

Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı

KONYA - Konya'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, beyaz eşya ve mobilyaların arasına gizlenmiş 78 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine mobilya ve beyaz eşya yüklü bir kamyoneti durdurdu. Hassas burunlu köpek eşliğinde arama yapan ekipler, buzdolabı ve bazı mobilyaların içerisine gizlenmiş 69 parça halinde 78 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.A. ve S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Kullanmak' suçlarından haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement