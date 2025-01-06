Şüpheli Araçta Kadın Cesedi Bulundu

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Suriye\'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı

Özgür Özel\'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu

Durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.