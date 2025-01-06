Durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı
İSTANBUL - Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şüpheli Araçta Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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