Şüpheli motosiklet trafik polislerinin dikkatini Çekti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, plakasız bir şekilde itilmeye çalışılan motosiklet trafik polislerinin dikkatini çekti.

Olay, Kepez Caddesi Şehit Er Kudret Özcan sokakta trafik polislerinin rutin denetimleri sırasında meydana geldi. Cadde üzerinde motosikleti eliyle sürmeye çalışan D.Ö motosikletin plakasız olmasından dolayı şüphe çekti. Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler motoru sorgulamak için durdurduklarından motorun ruhsatı ve motor şase numarasının sistemlerinde bulunmamasından dolayı trafik polisleri durumu incelemeye aldı. Yapılan sorgulamanın ardından motosikletin tescilli olmadığı ve herhangi bir kaydının bulunmadığı belirlendi. Trafik polisleri, tescilsiz ve kayıtsız motosikletin trafiğe çıkmasının yasalara aykırı olduğunu belirtti ve motosikleti otoparka çekerek gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirdi. Motosiklet evraklarının eksik olmasından dolayı ve incelenmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK