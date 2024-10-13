Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu - Son Dakika
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Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

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Fatih'te tüm Türkiye'yi kahreden cinayetlerin ardından polisin delilleri inceleme süreci devam ediyor. Katil Semih Çelik'in bilgisayarındaki incelemeleri tamamlayan ekipler kan donduran bir kayıtla karşılaştı. Sur canisi Semih Çelik'in bilgisayarında İkbal Uzuner'i öldürmekten bahsettiği video kaydı bulundu. Çelik bilgisayarındaki diğer tüm verileri ise silmiş.

13.10.2024 16:36
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Sur canisi Semih Çelik ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Çelik'in bilgisayarını inceleyen ekipler, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği bir video buldu. Öte yandan sosyal medyadaki ayin iddiaları ise asılsız çıktı.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor. İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

BİLGİSAYARINDA TEK BİR VİDEO BIRAKMIŞ

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi. Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

AYİN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Semih Çelik, Güvenlik, İnceleme, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Kor:
    cani değil hasta bunun suçlusu devlet tedavi Altına alıp iyileşene kadar bırakmayacak 6 5 Yanıtla
  • Cem koza:
    İyi prim yaptınız Yeter artık çıkarın şu haberi 1 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Herşeyi devlet yapacak oldu, herkes doğurduğuna adam gibi baksın zamanında terbiyesini versin ,ama ne yazık saldım çayıra mevlam kayıra ondan sonra devlet baksın 2 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    bu tip insanlar hasta değil şeytan 0 0 Yanıtla
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