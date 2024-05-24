Sürat motoru ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sürat motoru ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Sürat motoru kavşakta kamyonetle çarpıştı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

24.05.2024 00:30
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Sürat motoru ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y'nin kullandığı 33 AIT 759 plakalı sürat motoru kavşakta S.T. idaresindeki 33 KKD 10 plakalı Isuzu marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motorla birlikte yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motor sürücüsü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü S.T., "Kavşaktan dönerken, motor geldi çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sürat motoru ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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