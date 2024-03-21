Süratli otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı

Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
İSTANBUL - Bakırköy'de, iddiaya göre süratli gelerek ışıklarda duran araçlara çarpan sürücü hafif yaralandı. Kazada 6 araç hasar alırken kaza nedeniyle trafik oluştu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Florya Sahil Yolu Bulvarı üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen araçlar kırmızı ışık nedeniyle durdu. Daha sonra hızlı geldiği ileri sürülen H.T. idaresindeki 34 PPP 41 plakalı Mercedes markalı lüks otomobil, duran araçlara çarptı. Kazada sürücü H.T, hafif yaralanırken diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada 1 otomobil, 1 ticari taksi ve 2 panelvan araç ve iki otomobil olmak üzere toplamda 6 araç hasar aldı. Kaza nedeniyle E-5 yan yoldaki trafik Sefaköy'e kadar uzandı. Yaralı sürücü ayakta tedavi edilirken hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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