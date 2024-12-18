Suriye Askerleri Irak'ta Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Suriye Askerleri Irak'ta Protesto Düzenledi

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Irak'a sığınan Suriye askerleri, geri dönüş talep etti.

18.12.2024 22:57
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Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan 2 binden fazla Suriye ordusu askeri, ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 asker ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi.

Suriye sınır kapısı yakınlarında toplanan askerler, Irak makamlarına seslenerek, "Bizi ülkemize geri gönderin" sloganları attı.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Irak makamları söz konusu askerlerin akıbetleriyle ilgili henüz karar almadı.

Suriyeli askerler Irak'a sığınmıştı

Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını duyurmuştu. El-Duleymi, kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu ve yerleştirildikleri kampın internet erişiminden yoksun olduğundan dolayı aileleriyle iletişim kuramadıklarını söylemişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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