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Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı kadın Aksaray'da yakalandı

AKSARAY - Suriye'de PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kadın Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinile bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadının Aksaray'da saklandığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen adresi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkez sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda kadın yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.