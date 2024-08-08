Suriye'nin Humus kentinde bulunan Shayrat Hava Üssü yakınlarında meydana gelen patlamada 4 asker yaralandı.
Suriye'nin Humus kentinde bulunan Shayrat Hava Üssü yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamada 4 asker yaralandı. Suriye basınında yer alan haberlerde, patlamaya İsrail'in düzenlediği hava saldırısının neden olduğu belirtildi. İsrail ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. - ŞAM
Son Dakika › 3.Sayfa › Suriye'de Hava Üssü Yakınlarında Patlama: 4 Asker Yaralandı - Son Dakika
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