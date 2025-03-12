Suriye'de PKK/YPG ile Anlaşma Coşkuyla Kutlandı

Suriye yönetimi ile PKK/YPG/SDG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmanın imzalanması Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.

Suriye yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında 10 Mart'ta anlaşmaya varılması Suriye halkı tarafından coşkuyla kutlandı. Başkent Şam, Kamışlı, Deyrizor ve Halep'te araç konvoyları oluşturan Suriyeliler, ülke bayraklarını dalgalandırarak kutlama yaptı.

YPG, Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Pazartesi günü terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Eş-Şara ve terörist elebaşı Şahin tarafından imzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer almıştı.

Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" ifadesi kullanılmıştı. - ŞAM