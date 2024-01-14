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Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı - Son Dakika
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Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı

PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Saldırıda yaralanan olmazken güvenlik güçleri olay yerine gelerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suriye\'den Şanlıurfa\'ya havan mermisi atıldı
14.01.2024 - 22:14,
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Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı

Terör örgütünden Suruç'a havanlı saldırı

ŞANLIURFA - PKK- YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Havan mermisinin yol kenarına isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Uysalllı kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi, büyük bir gürültü ile patladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı.

Olay yerine giden vatandaşlardan İbrahim Halil Demirel, Suriyeli iki ortağı araçla geçerken yakınlarına havan mermisinin düştüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı - Son Dakika


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