Suriye'den Lübnan'a kaçırılan 3 Suriyeli askerin öldürülmesinin ardından Suriye-Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.
Suriye basınında, Hizbullah üyelerinin dün Suriye ordusunda görevli 3 askeri Lübnan'a kaçırarak öldürdüğü yönünde çıkan haberlerin ardından Suriye-Lübnan sınırında patlak veren çatışmalarda can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, sınırdaki çatışmalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Lübnan ordusu öldürülen 3 Suriye askerinin cenazesini Suriye tarafına teslim etmiş, Hizbullah ise Suriyeli askerlerin kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › Suriye-Lübnan Sınırında Çatışma: 7 Ölü - Son Dakika
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