Suriye Uyruklu Genç 315 Bin Liralık Çeki Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Suriye Uyruklu Genç 315 Bin Liralık Çeki Sahibine Teslim Etti

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Antalya'da Suriye uyruklu bir genç, bulduğu 315 bin liralık çeki sahibine geri verdi.

11.12.2024 16:19
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Halde yevmiye ile çalışan Suriye uyruklu genç, bulduğu 315 bin liralık çeki sahibine teslim etti

1 yıllık kazancını yerde buldu, sahibini bulup teslim etti

Sahibinin kaybolduğundan haberinin olmadığı çek kendisine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu genç, bulduğu 315 bin lira değerindeki çeki sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi meyve sebze toptancı halinde günlük ortalama 2 bin TL yevmiye ile çalışan Satam Elsatam sabah saatlerinde işe giderken yolda yaklaşık 1 yıllık geliri olan 315 bin lira değerinde çek buldu. Bulduğu çekin üzerinde yazılı isimden yola çıkan Elsatam, çekin sahibi Servet Kazancıçok'a ulaştı. Serik meyve ve sebze toptancı halinde buluşan Elsatam, çeki sahibi Kazancıçok'a teslim etti.

Kazancıçok, ödül olarak Elsatam'a bir miktar nakit para verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elsatam, "Yolda gelirken bir kağıt buldum. Geldim burada üzerinde ne yazıyor bu ne diye çalışanlara sordum. Bunun çek olduğunu öğrendim. Üzerinde isim yazıyordu. Servet ağabeye ulaştım. Kendisi geldi. Çekini teslim ettim. Türkiye çok güzel. 2020 yılından beri buradayım" dedi.

Çek sahibi Servet Kazancıçok da, "Kardeşimiz beni aradı. Çek bulduğunu, üzerinde benim ismimin yazdığını söyledi. Benim çeki kaybettiğimden de haberim yoktu. Çeki şoförüm kaybetmiş. Allah kendisinden razı olsun. Ülkemizde Suriyelilere karşı bir ön yargı var. Bu kardeşim bu yargıyı da kırmış oldu. Esad rejiminin sona ermesi ile birlikte Suriyeli arkadaşlarım da umarım ülkelerine huzurlu ve mutlu şekilde giderler. Çekimi teslim aldım. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suriye Uyruklu Genç 315 Bin Liralık Çeki Sahibine Teslim Etti - Son Dakika

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