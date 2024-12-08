Suriye vatandaşları Antalya'da Baas Rejimi'nin çöküşünü kutladı - Son Dakika
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Suriye vatandaşları Antalya'da Baas Rejimi'nin çöküşünü kutladı

Suriye vatandaşları Antalya\'da Baas Rejimi\'nin çöküşünü kutladı

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin kontrolü kaybetmesiyle 61 yıllık Baas Rejimi sona erdi. Antalya'da yaşayan Suriyeliler, gökyüzüne beyaz güvercinler salarak ve baklava dağıtarak bu durumu coşkuyla kutladı. Yıllardır bekledikleri bu özgürlük anını sevinçle paylaşan Suriyeliler, Türkiye halkına teşekkürlerini sundular ve ülkelerine dönmeyi planladıklarını ifade ettiler.

08.12.2024 12:18
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Suriye'de 61 yıllık Bass Rejimi'nin devrilmesini Antalya'da yaşayan Suriye vatandaşları gökyüzüne beyaz güvercin salarak ve baklava dağıtarak kutladı.

Suriye'nin kuzeyinde 27 Kasım'da başlayan çatışmalarda bugün erken saatlerde Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi başkentin tüm kontrolünü kaybetti. Beşar Esed'ın Şam'ı terk etmesi ile birlikte 61 yıllık Baas rejimi bu sabah itibari ile son buldu. Rejim askerlerinin hapishanelerde tuttuğu kişiler serbest bırakılarak hapishaneler boşaltıldı. Muhalif grupların yurt dışında bulunan Suriyelilere 'Suriye Artık Özgür, Ülkenize Dönebilirsiniz' çağrısında bulunmasının ardından Antalya'da ki Suriyeliler 61 yıllık Baas Rejimi'nin çöküşünü coşkuyla kutladı. Ellerinde Suriye, Türkiye ve Filistin bayrakları ile sokaklara akın eden ve özgürlük sloganları atan Suriye vatandaşları zaferi gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak ve baklava dağıtarak kutladı.

"Yıllardır bugünü bekliyoruz"

11 yıldır Türkiye'de olduğunu ve birkaç ay içerisinde ülkelerine geri döneceklerini belirten Ahmet Abdül isimli Suriye vatandaşı, "Şu an biz çok mutluyuz. 11 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun memlekete geri dönmeyi düşünüyorum. 1-2 ay içerisinde toparlanıp gideceğiz. Tüm Türkiye halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, bize iyi baktılar" dedi. Yıllardır bugünü beklediklerini söyleyen Mahmut El-Hüseyin ise "Yıllardır bugünün bekliyoruz. Esed bizi mahvetti. Artık yeter dedik, çok şükür Suriye'de kazandık. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün Türkiye'ye şimdiye kadar ki emekleri için teşekkür ediyoruz. Orası artık bizim ülkemiz ve geri döneceğiz" - ANTALYA

Kaynak: İHA

Esed Rejimi, Türkiye, antalya, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye vatandaşları Antalya'da Baas Rejimi'nin çöküşünü kutladı - Son Dakika

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