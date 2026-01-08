Eski belediye başkan yardımcısının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Eski belediye başkan yardımcısının katil zanlısı tutuklandı

Eski belediye başkan yardımcısının katil zanlısı tutuklandı
08.01.2026 22:55  Güncelleme: 23:02
Sürmene Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Ali Aydın, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Vedat Y., yakalanarak tutuklandı.

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam arkadaşı Vedat Y.'nin de içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakılmıştı. Sarayköy sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Y.'nin yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Vedat Y., çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Y., Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Vedat Y.'nin Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olduğu tespit edildi. Şahsın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Vedat Y.'nin Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İHA

