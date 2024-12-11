Sürmene'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
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Sürmene'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, bacadan çıktığı tahmin ediliyor ve müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

11.12.2024 22:44
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Sürmene'de korkutan çatı yangını

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün 8 katlı bir binada çıkan çatı yangını korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yemişli Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda çatıyı sardı. Yangına Sürmene ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Of, Araklı ve Trabzon'dan da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sürmene'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika

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