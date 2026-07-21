Sürmene'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Sürmene'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sürmene\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
21.07.2026 15:28
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İnceleme devam ediyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Oylum mahallesinde meydana geldi. Sürmene-Oylum karayolunda bir kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan aşağıda bulunan fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada Hasan Aksayan hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sürmene'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürmene'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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