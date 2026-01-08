Bıçaklanarak öldürülen Sürmene eski belediye başkan yardımcısı Aydın'a son görev - Son Dakika
Bıçaklanarak öldürülen Sürmene eski belediye başkan yardımcısı Aydın'a son görev

08.01.2026 16:30
Rize'nin İyidere ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Sürmene'nin eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayın şüphelisi Vedat Yılmaz, Aydın'a bıçakla saldırdıktan sonra kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde dün akşam saatlerinde araç içinde bıçaklanarak öldürülen Trabzon'un Sürmene Belediyesi'nin eski Belediye Başkan Yardımcılarından Ali Aydın bugün Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Yılmaz ile birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Yılmaz'ın yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Vedat Yılmaz, çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Yılmaz, Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsın ise arkadaşı Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Yılmaz'ın Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Ali Aydın için ise bugün Sürmene Eski Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Sürmene eski Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ün oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aydın, namaz sonrası ilçenin Oylum Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

