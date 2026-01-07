Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Sürmene Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon'da Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen saldırganın içerisinde bulunduğu aracının tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden şahıs yaya olarak kaçtı. Kan izleri takip edilerek metruk bir binaya girdiği belirlenen şüpheli yakalandı
