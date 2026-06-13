Suruç'ta Kaza: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Suruç'ta Kaza: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

13.06.2026 15:02
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeriyle çarpışan otomobildeki 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hıdır G. (66) yönetimindeki 63 ADK 947 plakalı su tankeri ile sürücülüğünü Aziz Ayhan Gümüş'ün (17) yaptığı 63 ALF 723 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suruç'ta Kaza: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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