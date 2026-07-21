Suruç’ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.A. ve Y.K. isimli 2 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahıslar gözaltına alınırken yapılan aramada yaklaşık 2 gram esrar, 1 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ile 7 mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA